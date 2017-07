'Internazionale en FC Barcelona bieden op Sánchez'

Het ziet ernaar uit dat Ajax misschien wel nog een van zijn sterkhouders gaat verliezen. Davy Klaassen is al eigendom van het Engelse Everton en nu staat Davinson Sánchez in het middelpunt van de belangstelling. Volgens het Italiaanse medium Sky Sport Italia hebben FC Barcelona en Internazionale een bod uitgebracht op de Colombiaan.



In de afgelopen transferzomer vertrok Sánchez van Atlético Nacional naar Ajax voor ongeveer vijf miljoen euro. Op dit moment kunnen de Amsterdammers een veelvoud van dat bedrag verdienen, mochten zij besluiten de stopper te verkopen. De bovenstaande bron meldt op zaterdagmorgen dat Barça zich inmiddels gemeld heeft bij de Johan Cruijff ArenA met een officiële aanbieding, maar die zou afgewezen zijn door directeur spelerszaken Marc Overmars.



Ook Internazionale heeft het al geprobeerd en staat naar verluidt al in contact met de vertegenwoordiging van Sánchez. De Nerazzurri hebben volgens de laatste geluiden uit Italië 15 miljoen euro geboden voor de diensten van de kersverse international van Colombia. Ajax zou hier nog niet op gereageerd hebben, maar eerder konden we lezen dat de vraagprijs die de Amsterdammers hanteerden voor Sánchez ongeveer 45 miljoen euro was. Nu rept men overigens van een bedrag van 20 miljoen euro.