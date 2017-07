'Ajax bereikt akkoord over vertrek verdediger'

Ajax raakte zijn aanvoerder Davy Klaassen een tijdje terug al kwijt aan het Engelse Everton. Volgend seizoen moeten de Amsterdammers het echter stellen zonder nog een aantal voetballers. Zo gaat Joël Veltman hoogstwaarschijnlijk naar Engeland en is Heiko Westermann bijna van het Oostenrijkse Austria Wien.



De Telegraaf schrijft over de laatste transfer: "Ajax heeft met Austria Wien een akkoord bereikt over de overgang van Heiko Westermann. De 33-jarige Duitser heeft nog een contract voor één seizoen in Amsterdam. De verwachting is dat de verdediger, die afgelopen seizoen slechts vier competitieduels voor de Amsterdammers speelde, voor twee jaar kan tekenen. In Oostenrijk wordt Westermann herenigd met zijn oude trainer Thorsten Fink, onder wie hij bij Hamburger SV tussen 2011 en 2013 al twee seizoenen speelde."



Over drie weken begint Austria Wien al aan de Oostenrijkse competitie. Op zondag 23 juli staat het bezoek aan CASHPOINT SCR Altach in de agenda. Westermann kwam in het afgelopen seizoen maar twee competitieduels in actie voor Ajax, maar vervulde wel een belangrijke rol in de kleedkamer.