'PSV haalt opvolger Moreno weg bij AZ'

PSV verloor zijn sterke centrumverdediger Héctor Moreno onlangs aan het Italiaanse AS Roma, waarna technisch manager Marcel Brands vertelde dat er aanvankelijk geen opvolger zou komen. Nu zijn de Eindhovenaren echter toch bezig met een multifunctionele speler: Derrick Luckassen van de Eredivisie-subtopper AZ.



Luckassen zou gehaald kunnen worden als opvolger van Moreno, maar kan ook op een hoop andere posities uit de voeten. Mocht Andrés Guardado vertrekken, dan kan hij als controleur op het middenveld opgesteld worden, maar ook spelers als Jetro Willems of Santiago Arias zou hij eventueel kunnen vervangen. De Telegraaf schrijft: "De onderhandelingen over Luckassen zouden al zijn opgestart, waarbij AZ op voorhand niet afwijzend staat tegenover een transfer. De Alkmaarse club, die de afgelopen jaren zo enorm goed scoorde op de transfermarkt, beleeft vooralsnog een erg rustige transferzomer en kan een goede uitgaande transfer prima gebruiken."



De krant gaat verder over de selectieprocedure van PSV: "De door AZ zelf opgeleide Luckassen heeft zijn imposante lichaamsbouw en multifunctionaliteit als meerwaarde voor topclubs. PSV hanteert op het punt van de fysieke voorwaarden internationale maatstaven en daar beantwoordt Luckassen ruimschoots aan met zijn snelheid, kracht en lengte."