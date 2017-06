'Volop interesse voor Sneijder, nog geen beslissing'

Galatasaray en Wesley Sneijder leken aan te sturen op het uitdienen van zijn volgend jaar aflopende contract, maar een vertrek lijkt per dag realistischer te worden voor de oud-Ajacied. Volgens het Algemeen Dagblad is er volop interesse.



Het dagblad noemt Zenit Sint-Petersburg en Sampdoria als opties voor de recordinternational van Oranje. Het medium vervolgt: "Ook kan Sneijder naar het Midden-Oosten of naar Amerika, waar de nieuw opgerichte profclub Los Angeles FC hem op de korrel heeft."



Sneijder beslist pas na zijn vakantie waar hij zijn laatste jaren als profvoetballer sluit. De middenvelder is al 33 jaar. "Italië, Rusland of Turkije zou de keuze zijn voor een kortstondig contract, puur als voetballer. Amerika zou een keuze zijn voor een langere periode, om ook te kijken of zijn vrouw Yolanthe daar een filmcarrière van de grond kan krijgen."