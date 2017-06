Euforie bij Roda JC: "Grote toekomst voor zich"

Hidde Jurjus komt het komende seizoen uit voor Roda JC Kerkrade. PSV gunt de oud-doelman van De Graafschap een volgende stap in zijn ontwikkeling en dus is hem een uitleenperiode gegund.



PSV is blij voor Jurjus en ook in Kerkrade is men zeer tevreden. "Hidde is een zeer talentvolle Nederlandse doelman die een grote toekomst voor zich heeft", stelt technisch Directeur Harm van Veldhoven op de clubwebsite. "We zijn blij dat we het komend seizoen van zijn diensten gebruik kunnen maken."



Jurjus maakte in het seizoen 2015-2016 indruk bij De Graafschap, al kon hij degradatie niet vermijden. Daarop koos de nu 23-jarige sluitpost voor een transfer naar PSV, waar hij als stand-in niet verder kwam dan zestien optredens in de beloftenploeg in de Jupiler League.