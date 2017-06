Duitsers kloppen favoriet Spanje in finale jeugd-EK

Duitsland heeft vrijdagavond beslag weten te leggen op de Europese titel voor spelers onder 21 jaar. In de finale van het jeugd-EK werden de leeftijdsgenoten van Spanje met 1-0 verslagen.



Spanje plaatste zich soeverein voor de finale, waar Duitsland een strafschoppenserie nodig had om Engeland uit de finale te halen. De Spanjaarden werden dan ook als favoriet bestempeld. Het was echter Mitchell Weiser (Hertha BSC) die na veertig minuten de ban brak in Duits voordeel middels een fraaie kopbal.



Met spelers als Héctor Bellerin, Saúl Niguez en Marco Asensio lukte het Spanje niet om gelijk te maken. Duitsland werd weliswaar teruggedrongen door de opponent, maar heel veel gevaar leverde dat niet op. Zij treden zodoende in de voetsporen van Zweden, dat het toernooi twee jaar geleden won.



Scoreverloop:

1-0 (40') Mitchell Weiser