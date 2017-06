Cyriel Dessers is na de promotie van NAC Breda getransfereerd naar FC Utrecht. In de Domstad is de Belgische spits direct geconfronteerd met hoge verwachtingen en flinke concurrentie, maar vooralsnog is hij vooral blij.



"Het bevalt mij heel goed en ik ben heel blij om hier te zijn", vertelt de nieuwkomer aan FOX Sports. "Ik moet wennen aan het systeem, dat is volledig nieuw voor mij. Echt helemaal anders, met twee spitsen. Maar het komt wel goed."



In Utrecht is Dessers de mogelijke opvolger van Sébastien Haller. "We zijn totaal verschillende spelers. Maar het is mooi om na hem te komen. Maar we zijn eigenlijk met vier goede spitsen hier. En allemaal moeten we knokken om in de ploeg te komen en dat zullen we ook doen."