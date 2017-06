Larsson hoopt: "De club heeft me dat beloofd"

Sam Larsson hoopt deze zomer op een nieuwe impuls voor zijn loopbaan. Fiorentina zou wel oren hebben naar zijn komst, maar de sc Heerenveen-aanvaller weet nog niet waar zijn toekomst ligt.



"De club heeft me beloofd dat ze zich behulpzaam opstellen wanneer andere clubs specifiek in mij geïnteresseerd zijn", vertelt 'Samba Sam' aan Aftonbladet. "De Serie A is een mooie competitie en een mooie uitdaging voor mezelf. Het zou een goede stap voorwaarts zijn in mijn loopbaan."



"Mijn gevoel zegt ook dat dit het juiste moment is voor de volgende stap", vervolgt Larsson. "Eerder wilden ze de selectie compleet houden en dat moet je respecteren, maar ik denk dat we allebei nu openstaan voor een transfer. Maar we gaan zien of dat nu is of pas volgend jaar."