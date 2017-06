'Iniesta volgt Barça-icoon met lucratieve transfer'

De jaren lijken langzaam maar zeker hun vat te krijgen op Andrés Iniesta. De 33-jarige middenvelder was lang niet weg te denken uit de basiself van FC Barcelona, maar sukkelde dit seizoen met blessures en zat vaker op de bank dan hij in de basiself stond. Mogelijk loopt zijn verhaal in Camp Nou ten einde.



Niemand wil een clubicoon aan de bank gekluisterd zien, waardoor een transfer misschien de beste oplossing is. El Mundo Deportivo oppert daarbij een opvallende mogelijkheid. Zij stellen dat Xavi zijn ex-ploegmaat naar Qatar probeert te lokken.



Xavi zou Iniesta alvast overtuigd hebben om Doha eens te bezoeken en mogelijk volgt ook een transfer. Het Spaanse medium denkt dat deze transfer na het WK in 2018 zou kunnen plaatsvinden, wanneer Iniesta wellicht ook stopt bij de Spaanse nationale ploeg.