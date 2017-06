Alexis krijgt alle steun: "Graag als teamgenoot"

Claudio Bravo en Alexis Sánchez hopen komende zondag de Confederations Cup te winnen door Duitsland te kloppen. Daarna gaan de spelers van Manchester City en Arsenal normaal gesproken uit elkaar tot de volgende interlandloopbaan, maar mogelijk volgt al eerder een hereniging.



Sánchez begint zaterdag aan zijn laatste contractjaar en een contractverlenging zit er vooralsnog niet in. Zijn club wil hem behouden óf verkopen aan een buitenlandse club, maar volgend jaar is hij transfervrij en dus lijkt een principezaak ook niet realistisch. Manchester City blijft daarom een serieuze kanshebber.



Bravo hoopt als City-doelman op zijn komst. Aan Sky Sports laat hij weten: "Ik heb al meermaals gezegd dat hij één van de beste spelers ter wereld is. Bij zowel land als club haalt hij een onvoorstelbaar niveau en zijn toekomstperspectief is fantastisch."



"Natuurlijk zou ik hem graag als teamgenoot willen (bij City, red.). Maar het is niet alleen aan ons, want ook de clubs moeten het eens worden", aldus Bravo.