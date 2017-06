Engels avontuur lonkt voor cultspits van MVV

Met MVV Maastricht greep hij naast promotie, maar Thomas Verheydt gaat alsnog een mooie stap tegemoet. De 25-jarige spits gaat volgens De Limburger voor drie jaar tekenen bij het Engelse Crawley Town FC.



Crawley Town FC speelt in de League Two en staat onder leiding van Harry Kewell, oud-speler van onder meer Liverpool. Ondanks een contract bij MVV tot eind komend seizoen wilde hij deze stap graag maken. "Die droom is uitgekomen voor Thomas, die perfect past in deze competitie", vertelt zaakwaarnemer Danny Ris.



Verheydt speelde twee jaar voor MVV, dat hem in 2015 ophaalde bij amateurclub Scheveningen. Onder de fans in Maastricht was hij enorm populair. In de play-offs tegen SC Cambuur maakte de spits nog de winnende goal, maar in de finale ging het mis door toedoen van provinciegenoot Roda JC Kerkrade.