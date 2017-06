UEFA wil 'zware strijd' leveren voor 'historische verandering'

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin maakt zich zorgen over de toenemende verschillen in het Europese topvoetbal. Volgens de Sloveen zijn de financiële verschillen te groot met onwenselijke situaties als resltaat.



"De rijkste clubs worden alleen maar rijker", beaamt Ceferin tegenover het Sloveense weekblad Mladina. "Daardoor wordt het gat met de andere clubs ook alleen maar groter. We zullen voor de toekomst serieus de mogelijkheid moeten overwegen om de budgetten van de clubs voor de spelerssalarissen te limiteren."



De UEFA-voorzitter vervolgt: "Daarmee kunnen we voorkomen dat clubs veel te veel spelers op hun loonlijst zetten. Spelers die ze niet nodig hebben en die uiteindelijk nergens meer voetballen. Met een begrenzing van de salarissen moeten de clubs rationeler met hun financiële middelen omgaan."



Ceferin weet zelf ook dat dit een loodzware opgave is. "Voordat het zover is, wacht ons echter nog een zware strijd, denk ik. Het winnen van die strijd zou in mijn ogen een historische verandering betekenen."