Heracles-aanwinst is fier: "Dat spreekt me aan"

Jamiro Monteiro heeft in navolging van verschillende teamgenoten besloten om SC Cambuur te verlaten. De middenvelder heeft zich vrijdag verbonden aan Heracles Almelo.



In Leeuwarden beleefde Monteiro een mooi jaar, maar dat bleek onvoldoende voor promotie. Zelf promoveert Monteiro nu alsnog. "In de Eredivisie heb je meer ruimte om te voetballen en is er meer rust in het spel, dat ligt mij wel", vertelt de middenvelder op de website van zijn nieuwe club.



De nieuwkomer wil zich snel laten gelden. "Ik wil echt voetballen, daar ligt ook mijn kracht. Als middenvelder kan ik een steekpass geven en ik denk dat ik relatief best technisch ben." In zijn optiek is Heracles de juiste stap. "Deze ploeg wil vooruit voetballen en haalt meestal het maximale eruit. Dat spreekt me aan."