'PSV en NAC zijn het eens over interessante deal'

PSV-verdediger Menno Koch lijkt deze zomer te gaan vertrekken uit Eindhoven. Volgens Voetbal International is de jonge verdediger namelijk op weg naar NAC Breda. De 22-jarige voetballer zou in onderhandeling zijn over een contract voor drie seizoenen bij de promovendus.



De centrale verdediger speelde in 2015 ook al een jaar op huurbasis voor de ploeg uit Breda. In de eerste helft van het afgelopen seizoen kwam Koch op huurbasis uit voor FC Utrecht, maar vanwege zijn geringe speeltijd besloten de Eindhovenaren om hem daar weer weg te halen.



"Menno is een uitstekende prof, hij heeft de juiste instelling en mentaliteit, dat hebben eerdere tegenslagen door blessures wel bewezen. We willen nu de stap naar de Eredivisie definitief zetten", aldus zijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli.



Update 20:02 uur

Volgens het Eindhovens Dagblad hebben PSV en NAC Breda inmiddels overeenstemming bereikt omtrent Menno Koch. De verdediger is zelf al rond en laat zich zaterdag medisch keuren om zijn driejarige contract af te ronden. Het gaat om een afkoopsom van een paar ton, een fors doorverkooppercentage plus een financiële tegemoetkoming bij de doorbraak van één of twee zelf opgeleide spelers bij NAC.