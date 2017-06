OFFICIEEL: SC Cambuur heeft opvolger voor Zeinstra binnen

Jesse Bertrams is de nieuwe sluitpost van SC Cambuur. De 1,93 meter lange doelman komt transfervrij over van Lommel United en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een seizoen. Dat meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



Technisch directeur Gerald van den Belt is blij met de aanwinst. "Jesse heeft afgelopen seizoen alles gespeeld op het tweede niveau van België en daar laten zien hoe betrouwbaar en talentvol hij is", vertelt de bestuurder op de clubwebsite.



"Met Pieter (Bos red.) en Jesse hebben we nu twee sterke keepers die onderling mogen uitmaken wie de eerste doelman wordt", aldus Van ven Belt. Bertrams vult het gat op dat Leonard Nienhuis en Harm Zeinstra achterlaten. Cambuur verlengde contracten van beide sluitposten niet.