Ajax maakt oefenduel bekend tegen oude bekende

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen speelt Ajax een vriendschappelijke wedstrijd tegen Olympique Lyon. Dat meldt de Eredivisionist vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



Op dinsdag 18 juli reist de ploeg van Marcel Keizer af naar Bourgoin Jailleu, een voorstadje van Lyon waar de wedstrijd wordt gespeeld. Beide ploegen speelden in mei nog tegen elkaar in de halve finale van de UEFA Europa League. De Amsterdammers waren destijds over twee duels te sterk.



Bij de Franse ploeg treft Ajax een oude bekende. Bertrand Traoré maakte deze zomer de overstap van Chelsea naar de Franse topclub. Afgelopen seizoen speelde de Afrikaan nog op huurbasis bij de Amsterdammers.