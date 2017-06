Van Leer: "Ik wilde graag met Ajax spelen in plaats van tégen Ajax"

Roda JC heeft met Ajax overeenstemming bereikt over de overgang van Benjamin van Leer. De doelman tekent een contract in Amsterdam voor de komende vier seizoenen. De goalie is dolgelukkig met zijn overstap, zo laat hij weten op de clubwebsite van de Amsterdammers.



"Ik ben heel blij, trots en heel dankbaar dat ik vanaf vandaag voor deze club mag uitkomen. Voor mij was het meteen duidelijk dat ik naar Ajax wilde", vertelt de 25-jarige sluitpost.



Voor deze club wíl je gewoon spelen. Ik wilde graag met Ajax spelen in plaats van tégen Ajax spelen", aldus Van Leer, die voor zijn tijd in Kerkrade uitkwam voor PSV en FC Eindhoven.