Bijzondere sponsorconstructie voor NEC

In het seizoen 2017-2018 speelt NEC Nijmegen met zowel EnergieFlex als Ouwehands Dierenpark op het shirt. Dat meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen.



Ondanks de doorlopende verbintenis heeft EnergieFlex het contract opengebroken en verlengd met liefst drie jaar. Komend seizoen kiest de energieleverancier voor de rugpositie om Ouwehand de kans te bieden op de voorzijde van het shirt te prijken. Dit alles met als doel om de krachten te bundelen voor een snelle terugkeer naar de Eredivisie.



Dinsdag 4 juli presenteert NEC de beide shirtsponsors voor komend seizoen in Pandasia, onder toeziend oog van reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen. Marcel Boekhoorn, geldschieter van NEC, is directeur van de dierentuin en gaf eerder deze week al aan dat hij de panda's op het shirt van de Nijmegenaren wil hebben.