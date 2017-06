Officieel: Heracles wint slag om Cambuur-middenvelder

Heracles Almelo heeft met Cambuur overeenstemming bereikt over de transfer van Jamiro Monteiro. De 23-jarige middenvelder, die zowel een Nederlands als een Kaapverdisch paspoort bezit, tekent in Almelo voor drie seizoenen met een optie voor nog een jaar. Monteiro stond bij meerdere clubs op de radar, maar kiest dus voor Heracles.



"Ik had na het seizoen een gesprek bij Heracles Almelo", aldus Monteiro op de clubwebsite van Heracles. "Dat gesprek met directeur Nico-Jan Hoogma en trainer John Stegeman verliep heel positief. Ik heb een goed gevoel bij de club en de manier van spelen: graag vooruit willen en durven te voetballen. Dat past bij mij, dus het gevoel is uitstekend."



"Met Jamiro hebben we een zeer talentvolle speler uit de Jupiler League binnengehaald", weet algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. "Het afgelopen seizoen heeft hij bij Cambuur een uitstekend seizoen gedraaid. Bij ons krijgt hij de kans zich verder door te ontwikkelen."