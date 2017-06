Sneijder-opvolger: 'Zie ernaar uit om mét Sneijder te spelen'

De Turkse topclub Galatasaray heeft Younès Belhanda definitief binnen. De aanvallende middenvelder uit Marokko komt voor acht miljoen euro over van Dynamo Kiev. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract.



Belhanda vertelt op de clubwebsite van Galatasaray: "Het is niet eens een discussiepunt: dit is de grootste club van Turkije en de enige Turkse club die succes heeft geboekt in Europa. Fenerbahçe en Besiktas hadden interesse, maar ik wachtte op Galatasaray. Mijn droom is uitgekomen. Het maakt me erg trots om met Wesley Sneijder te gaan spelen. Ik zie ernaar uit om met zulke technische voetballers te gaan spelen, die op allerlei acrobatische manieren tot scoren komen."



Het is echter de vraag of Belhanda wel met Sneijder gaat spelen. Zijn komst lijkt juist een signaal dat de Nederlander op weg is naar de uitgang. Sneijder wordt in verband gebracht met diverse clubs, waaronder Sampdoria en Los Angeles FC.