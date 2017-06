Feyenoord sluit deal: aanwinst tekent vrijdag contract

Er is de laatste paar weken veel gezegd en geschreven over de toekomst van middenvelder Sofyan Amrabat. Feyenoord bracht een paar keer een bod uit op de speler van FC Utrecht, maar deze aanbiedingen werden zonder pardon afgewezen. Nu is er dan toch een akkoord bereikt: op vrijdag mag de Marokkaan zich officieel een speler van Feyenoord noemen.



Voetbal International schrijft: "Feyenoord versterkt zich met Sofyan Amrabat. De twintigjarige middenvelder komt over van FC Utrecht en tekent deze vrijdag na de medische keuring een meerjarig contract in Rotterdam. De middenvelder heeft het seizoen van zijn doorbraak achter de rug in de Domstad. Amrabat speelde 31 wedstrijden in de Eredivisie en debuteerde voor het nationale elftal van Marokko."



Het blad gaat verder: "Amrabat is de tweede aanwinst voor de landskampioen, die zich eerder al versterkte met Jean-Paul Boëtius. De club verkocht Rick Karsdorp, Eljero Elia en Warner Hahn. Steven Berghuis keerde na een huurperiode terug naar Watford en Dirk Kuijt zette na het winnen van de landstitel een punt achter zijn loopbaan."