'Spits Cassierra lijkt onhaalbaar voor NAC'

Ajax betaalde een jaartje geleden nog meerdere miljoenen euro's voor de Colombiaanse spits Mateo Cassierra. Waar zijn landgenoot Davinson Sánchez zich echter gelijk in de basis speelde, moest de aanvaller het het hele seizoen lang doen met een plekje op de bank of bij Jong Ajax. Voorlopig is Cassierra echter nog niet van NAC.



Er gaan al langere tijd geruchten over een verhuurperiode van de Colombiaan in Breda en naar verluidt heeft NAC ook daadwerkelijk bij Ajax geïnformeerd naar de diensten van Cassierra. Het fanaccount Yellow Black Breda gaf op donderdag nog maar eens een zwengel aan de geruchtenmolen, maar komt nu toch terug op het verhaal. Cassierra lijkt vooralsnog onhaalbaar voor de promovendus, op financieel gebied.





Terugkomend op het verhaal Cassiera. Lijkt financieel onhaalbaar voor NAC. Maar er is wel daadwerkelijk geinformeerd. — Yellow Black Breda (@YBBreda) June 29, 2017