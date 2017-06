'Ajacied bereikt snel deal met Crystal Palace'

De nieuwe oefenmeester van het Engelse Crystal Palace heet Frank de Boer. En de coach gaat hoogstwaarschijnlijk snel shoppen bij zijn oude werkgever Ajax. De media in Engeland speculeren er in ieder geval op los: men verwacht dat verdediger Joël Veltman binnen de kortste keren bij Palace zal tekenen.



Clubeigenaar Steve Parish laat aan het medium Sirius XM weten dat hij bezig is om een transfer te bewerkstelligen van 'een speler die De Boer heel goed kent en die de Nederlander maar al te graag wil hebben'. De Engelse media vermoeden dat het hier om Joël Veltman gaat, waarbij ze een tweet aanhalen met een foto waarop te zien is dat de Oranje-international zich twee dagen geleden op Schiphol bevond. Men verwacht dat het snel tot een officiële deal komt.



Veltman is niet de enige speler van Ajax die gelinkt wordt aan Crystal Palace. Ook Kenny Tete wordt namelijk in verband gebracht met de Premier League-club. Overigens lijkt het erop dat de Londenaren Veltman willen hebben als centrale verdediger, waardoor er an sich ook nog plek is voor Tete.





@bart_sanders @BasScharwachter Joel veltman gespot op schiphol. mss toch op gesprek bij De Boer ? pic.twitter.com/5Bvf0QfmRl — Emiel (@EmielHKZ) June 28, 2017