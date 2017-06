Officieel: Bournemouth kondigt Aké-deal aan

De jonge Nederlandse verdediger Nathan Aké speelt in het aankomende seizoen voor AFC Bournemouth, zoveel is nu wel duidelijk. De Oranje-international wordt voor ongeveer 23 miljoen euro overgenomen van de Premier League-topclub Chelsea. Bournemouth heeft de transfer al aangekondigd.



Aké zelf becommentarieert zijn overstap als volgt op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever: "In het afgelopen seizoen heb ik het hier ontzettend naar mijn zin gehad, dus ik ben blij om terug te zijn. Chelsea is een mooie club en in Londen heb ik stappen gezet, maar nu is het tijd voor een nieuw avontuur: ik wil me nog verder ontwikkelen. De fans van Bournemouth hebben zeker nog niet het beste van mij gezien, maar dat zal binnenkort veranderen. Ik hou ervan om de lat erg hoog te leggen."



Coach Eddie Howe vertelt: "Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn Nathan permanent vast te leggen. Hij is iemand van wie we alles weten, omdat hij hier al eerder speelde. Aké is een fantastische speler met een fantastisch arbeidsethos."