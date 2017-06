Duidelijkheid omtrent link tussen Stekelenburg en PSV

In de eerste helft van het afgelopen voetbaljaar stond Maarten Stekelenburg nog weleens onder de lat bij het Engelse Everton. Vervolgens verloor hij zijn plekje echter aan Joel Robles en in het aankomende seizoen is hij hoogstwaarschijnlijk derde keeper. Onlangs werd Stekelenburg opeens gelinkt aan PSV.



De zaakwaarnemer van de Oranje-kandidaat heeft echter aan het Eindhovens Dagblad vertelt dat die speculatie nergens op gebaseerd is. Stekelenburg is vooralsnog dus niet in beeld bij de nummer drie van de Eredivisie. De krant weet daarnaast te vertellen dat Luuk Koopmans sowieso behouden blijft voor Eindhoven, vermoedelijk schuift hij door naar een rol als tweede doelman.



Hidde Jurjus vertrekt echter bijna zeker bij PSV: hij is eruit met Roda JC over een huurperiode en nu dienen de clubs er nog uit te komen. Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dit binnen korte tijd, zo konden we eerder al lezen. Jeroen Zoet wordt intussen nog steeds in verband gebracht met een transfer, naar Napoli bijvoorbeeld, maar momenteel speelt er nog niets concreets rond de eerste doelman van PSV.