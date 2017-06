'Ajacied van 50 miljoen kan tóch transfer maken'

Waar we op donderdag al konden lezen dat er een bod van 15 miljoen euro zou zijn uitgebracht op spits Kasper Dolberg van Ajax, verschijnt de naam van verdediger Davinson Sánchez opeens óók weer in de transferrubrieken. Internazionale zou namelijk nog steeds een oogje op hem hebben.



Het medium Corriere dello Sport verwacht dat de Nerazzurri dan toch bij de international van Colombia zal uitkomen. Eerder wilde Inter zakendoen met SS Lazio en Stefan de Vrij naar het Giuseppe Meazza-stadion halen, maar dit ging niet door. Ook Antonio Rüdiger en Kostas Manolas van AS Roma wimpelden de club uit Milaan af en dus komt de voormalige werkgever van coach Frank de Boer uit bij optie zoveel.



Naar verluidt stond Sánchez wat lager op het verlanglijstje van Inter door de hoge vraagprijs die Ajax voor zijn verdediger hanteert. De Amsterdammers zouden 50 miljoen euro willen hebben voor de Colombiaan en dat is natuurlijk een wel heel erg flink bedrag. Inter werd een tijdje geleden echter overgenomen door vermogende Chinezen en die zorgen er nu voor dat er best een aardig transferbudget ligt. Mogelijk vloeit een gedeelte hiervan door naar Amsterdam.