"Verstond er niets van, maar het maakte diepe indruk"

De jonge Japanse middenvelder Ritsu Doan speelt in het aankomende seizoen voor FC Groningen. De technicus werd begeerd door Ajax en PSV, maar koos dus voor het Noordlease Stadion. Doan maakte in Japan diepe indruk op algemeen directeur van Groningen Hans Nijland, zo vertelt die laatste aan het Dagblad van het Noorden.



De beleidsbepaler trapt af: "Wat een gastje. Vrolijk. Zelfverzekerd. 19 jaar. Ga er maar aan staan voor zo'n groot gezelschap in een wildvreemd land." Doan nam afscheid van zijn club Gamba Osaka middels een toespraak. "Vergis je niet, dat is een soort Feyenoord hè. Een stadion met een capaciteit voor 45.000 toeschouwers en een begroting van bijna vijftig miljoen. Hoe hij het publiek daar toesprak was geweldig. Ik verstond er natuurlijk niets van, maar het maakte diepe indruk."



Doan heeft zin in zijn periode bij Groningen. "Het enthousiasme van de directie en de wetenschap dat FC Groningen eerder grote spelers heeft voorgebracht als Arjen Robben en Luis Suárez gaven voor mij de doorslag. Dat ze helemaal voor mij naar Osaka kwamen en daar hun verhaal vertelden, was enorm inspirerend. Toen stond mijn keuze vast."