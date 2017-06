Ajax-supporters reageren: wát een lachertje

Spelers als Kenny Tete en Joël Veltman mogen dan misschien vertrekken bij Ajax, dat geldt niet voor een aantal andere voetballers. Centrumverdediger Davinson Sánchez moet idealiter blijven waar hij is en de fans van de Amsterdammers hopen ook dat Kasper Dolberg na de zomer nog te bewonderen valt in de Johan Cruijff ArenA ...



Op donderdag werd de Deense spits opeens in verband gebracht met de Serie A-topclub AS Roma. De Romeinen zouden een officieel bod van 15 miljoen euro hebben uitgebracht bij directeur spelerszaken Marc Overmars, die 20 miljoen euro zou vragen. Dat lijkt echter wel een heel erg lage transfersom. De fans van Ajax reageren dan ook vrij schertsend via het sociale medium Twitter.





Dolberg verkast alleen voor de hoofdprijs. Dus niet voor 15 miljoen. Ook niet voor 20. #ajax pic.twitter.com/KSNpVY5U3F — s j e n k i e 🍦 (@sjenkiedejong) June 29, 2017

€15 miljoen voor Dolberg is echt een lachertje. Hoef je niet eens te lezen. — Bart (@barttajax) June 29, 2017

Het Italiaanse Mediaset meldt dat AS Roma vijftien miljoen euro heeft geboden op Dolberg. #ajax



Edwin en Marc be like: pic.twitter.com/b2tDg3CuoU — Marcel Keizer ❌❌❌ (@MarcelKeizer69) June 30, 2017

Arek Milik verkopen we voor 30 miljoen dus begin maar bij 35 voor Dolberg.. @OfficialASRoma @AFCAjax — JosTi (@J0sTi) June 29, 2017

Voor 15 miljoen mag je zijn veters hebben. Aju roma🖕 — rick❌❌❌ (@rickbos7) June 29, 2017