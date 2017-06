Ajax-talenten laten zich uit over coach Keizer

Voor het grote publiek is oefenmeester Marcel Keizer misschien een grote onbekende. Dat geldt echter niet voor spelers als Abdelhak Nouri, Justin Kluivert, Donny van de Beek en Frenkie de Jong, die onder de coach trainden bij Jong Ajax. In gesprek met De Telegraaf vertellen ze wat ze van Keizer vinden.



Nouri trapt af: "Marcel is een echte liefhebber van het spelletje en kan goed met de jongens omgaan." Van de Beek vult aan: "Ik zie niet heel veel verschillen in de manier van spelen van Bosz en Keizer. Het zijn allebei trainers die bij de Ajax-stijl passen." Kluivert: "Hij is een trainer die zo veel mogelijk de bal wil hebben en diepte in het spel wil zien." De Jong: "Los van het feit dat het gunstig is voor de jonge jongens, heeft hij ook zijn eigen goede ideeën over het spel. Nu is het zaak dat het zich gaat vertalen in mooi voetbal en in prijzen."



Ook Klaas-Jan Huntelaar, die natuurlijk veel ouder is dan de voorgaande spelers, meldde zich op donderdag voor de eerste training van Ajax. Over de vraag waarom hij terug is gekomen is hij duidelijk: "Om kampioen te worden met Ajax. Toch is het weer even omschakelen. Ik ben zeven jaar de andere kant kant opgereden - richting het oosten naar Schalke 04 - en nu deze kant op."