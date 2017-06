'Gio wil per se dat Feyenoord deze speler koopt'

Het is inmiddels wel bekende welke spelers de targets van Feyenoord zijn op de transfermarkt. Steven Berghuis moet komen, Robin van Persie is van harte welkom in Rotterdam, maar voor middenvelder Sofyan Amrabat is de landskampioen van de Eredivisie misschien wel nog concreter. Het wordt echter een lastig verhaal om de Marokkaan naar De Kuip te halen.



Het Algemeen Dagblad schrijft op vrijdagmorgen: "Feyenoord zou het simpelweg kunnen opgeven en vervolgens kunnen schakelen naar plan B. Maar dat is minder eenvoudig dan het klinkt. In het voetbal wordt vaak gesuggereerd dat er meerdere scenario's mogelijk zijn, maar vaak is er helemaal geen plan B en dat lijkt ook nu het geval. Trainer Giovanni van Bronckhorst wil Sofyan Amrabat."



De oefenmeester heeft dus intern aangegeven dat hij Amrabat per se aan zijn selectie toe wil voegen, maar vooralsnog stuit Martin van Geel telkens maar weer op een 'nee' bij de clubleiding van FC Utrecht. "Utrecht kan op zijn beurt de prijs laten zakken en een oorspronkelijk genoemd transferbedrag van tussen de 5 en 7 miljoen lijkt inderdaad wat aan de hoge kant. Maar in de Galgenwaard houden ze vooralsnog hun poot stijf, ook al omdat na Red Bull Leipzig nu ook Red Bull Salzburg zich heeft gemeld. Aan de andere kant weten ze dat Amrabat één marsroute heeft gekozen: die naar de Kuip."