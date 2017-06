Sky Italia: 'Sneijder verrast met principe-akoord'

Met Ajax, Real Madrid, Internazionale, Real Madrid en Galatasaray heeft Wesley Sneijder alleen topclubs op zijn erelijst staan. Toch kan de Oranje-international er voor kiezen om deze zomer een stapje terug te doen.



Sampdoria-voorzitter Massimo Ferrero ziet een samenwerking met de middenvelder (33) wel zitten. In de Italiaanse media laat hij optekenen: "We praten er momenteel over. Wij verwachten dat hij nog wel een paar jaar mee kan. Maar we zullen het zien."



Sneijder heeft nog een éénjarig contract in Istanbul en dus kan Galatasaray nu nog geld aan hem verdienen. De oud-Ajacied zou voor twee jaar kunnen tekenen met een salarisstrook van tweeënhalf miljoen euro. Wel zal hij zijn sportieve wensen moeten minderen, want het betreft 'slechts' de nummer tien van de Serie A.



Ook in Amerika, Rusland en Spanje zou zijn naam zijn genoteerd. Ook een terugkeer naar Ajax werd al ter sprake gebracht, maar dat lijkt niet realistisch op dit moment.



Update 23:50 uur

Breaking news op de late avond! Volgens Sky Italia hebben Wesley Sneijder en Sampdoria een principe-akkoord bereikt over een transfer. Het is nu aan de Italianen om met Galatasaray een deal te realiseren.





Galatasaray's Sneijder has reached an agreement on principles with Sampdoria! Now to find deal with Galatasaray, according to Sky Italy — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 29, 2017