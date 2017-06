Zaakwaarnemer Courtois doet Real-onthulling

Thibaut Courtois was de voorbije maanden onderwerp van verschillende transfergeruchten. De laatste berichten gaan vooral over zijn moeizame onderhandelingen met de Engelse topclub Chelsea over een contractverlenging en dus blijft de link met Real Madrid een rol spelen.



Christophe Henrotay, de zaakwaarnemer van de Belgische sluitpost, komt in Sport/Voetbalmagazine met een toch ietwat verrassende bekentenis. "Uiteraard is Thibaut gegeerd door de grootste clubs en dus ook door de Champions League-winnaar", vertelt de makelaar.



"Thibaut wint wedstrijden en titels voor je ploeg. Ik ontmoet geregeld bestuurslui van Real en dan wordt er ook weleens over Thibaut gepraat. Maar ik hou hem daar zelf wel van wel op de hoogte." Met deze uitspraken lijkt Henrotay de geruchtenmolen opnieuw aan te wakkeren...