"Die jongens voelen ook: 'Hé, er gebeurt wat'"

FC Twente is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er staan nog verschillende vraagtekens genoteerd in Enschede, maar trainer René Hake ziet ten opzichte van een jaar geleden vooral progressie.



"Vorig jaar kregen we pas op 17 juni te horen dat FC Twente in de Eredivisie mocht blijven", blikt Hake terug in gesprek met Voetbal International. "Vervolgens hadden we zes weken de tijd om een selectie samen te stellen en die ook nog eens zo goed en zo kwaad mogelijk voor te bereiden op de competitie."



"Spelers als Enes Ünal en Mateusz Klich kwamen pas in de tweede helft van augustus binnen. De voorbereiding was een ontdekkingsreis die tot ver in de competitie voortduurde", aldus Hake. Dat is nu wel anders. "Nu merk je dat de scouting weer voorzichtig is opgetuigd, de club maakt stappen."



De oefenmeester is er natuurlijk blij mee. "Nieuwe spelers zorgen voor dynamiek in een groep. De jongens die er al waren, voelen ook: 'Hé, er gebeurt wat.' Bovendien kunnen we nu vanaf dag één gericht gaan werken en accenten zetten."