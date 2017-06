'Witte rook bij Ajax aanstaande na succesvolle keuring'

Benjamin van Leer speelt de komende vier seizoenen bij Ajax. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf woensdagavond. De 25-jarige doelman komt over van Roda JC Kerkrade.



De goalie is bij de Amsterdammers de opvolger van tweede doelman Diederik Boer die eerder deze transferzomer de overstap naar PEC Zwolle maakte. Het is onbekend welk bedrag Ajax op tafel heeft moeten leggen om Van Leer uit Limburg weg te plukken. De sluitpost beschikte in Kerkrade nog over een contract tot de zomer van 2019.



Update 23:10 uur

Benjamin van Leer transfereert daadwerkelijk van Roda JC Kerkrade naar Ajax. Na het akkoord tussen de betrokken partijen heeft nu ook de medische keuring geen obstakels opgeleverd. De witte rook is dus aanstaande, zo weet De Telegraaf.



Het medium schrijft dat er nog een paar formaliteiten volgen: "Als dat allemaal is gelukt, kan het persbericht eruit. En na de keuringsuitslag is dat een kwestie van tijd. Ajax betaalt Roda JC 700.000 euro voor de keeper, die een groot aandeel had in het lijfsbehoud van de Limburgers in de Eredivisie."