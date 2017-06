‘PSG wil Chelsea de loef afsteken voor duurste verdediger ooit'

Paris Saint-Germain liet zich vooralsnog niet gelden op de transfermarkt, maar we mogen de komende maanden zeker nog iets verwachten van de Parijzenaars. Zo worden ze nu in verband gebracht met een overgang van wat de duurste verdediger aller tijden zou moeten worden.



Zo wordt Chelsea al geruime tijd in verband gebracht met Alex Sandro van Juventus. The Blues zouden zo’n zeventig miljoen euro willen neertellen voor de linksachter. Volgens The Daily Mail wil PSG echter stokken in de wielen steken door eveneens een poging te wagen.



Indien het daadwerkelijk tot een transfer komt voor een soortgelijk bedrag, zal Alex Sandro de duurste verdediger aller tijden worden. Juventus plukte hem in 2015 weg bij Porto voor 26 miljoen euro. Na het vertrek van Patrice Evra, bloeide Sandro helemaal open bij Juventus.



De Braziliaan was afgelopen seizoen één van de drijfveren achter het succes van de Italiaanse grootmacht. Juventus pakte de dubbel in Italië en haalde ook de finale van de Champions League.