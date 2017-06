'NAC denkt na over terugkeer publiekslieveling'

Kenny van der Weg keert mogelijk terug in het Rat Verlegh Stadion. Promovendus NAC Breda voerde al een oriënterend gesprek met de 26-jarige verdediger, die na zijn vertrek bij het Schotse Ross County gratis op te halen is.



BN/De Stem schrijft: "Wie de huidige spelersgroep analyseert, komt tot de conclusie dat Van der Weg aan vrijwel alle voorwaarden voldoet om na een jaar terug te keren bij NAC. Goed beschouwd staat eigenlijk weinig een terugkeer in de weg van de linksbenige verdediger."



Van der Weg is transfervrij en bij zijn oude club zijn vacatures beschikbaar in de achterhoede. NAC maakt een goede kans indien het doorpakt. "Aanbiedingen genoeg, met name uit Oost-Europese landen hoewel dat niet zijn voorkeur heeft. Hij is op een leeftijd gekomen dat zekerheid belangrijker is dan een zak met geld."



De verdediger verliet NAC enkele jaren geleden als publiekslieveling.