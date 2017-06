'Real Madrid rekent op Ronaldo na eerste contact'

Real Madrid hoopt sterspeler Cristiano Ronaldo alsnog aan boord te houden. De Spaanse topclub zou inmiddels positieve signalen hebben ontvangen, zo meldt de sportkrant Marca.



Ronaldo (32) dreigde Real Madrid onlangs met een vertrek. De Portugees zou onvoldoende vertrouwen voelen vanuit de clubleiding en de achterban. Daarna ging de internationale pers los op zijn toekomst, waarbij met name Manchester United en Real Madrid als opties werden aangemerkt.



Nu lijkt het er dan toch op dat Ronaldo de Champions League-winnaar trouw blijft. Inhoudelijk zou er weliswaar nog niet zijn gesproken, maar bij zijn terugkeer in Madrid vond er al wel wat contact plaats. Real zou hier een bevredigend gevoel aan over hebben gehouden in aanloop naar de daadwerkelijke gesprekken.