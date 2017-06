'FC Twente schiet tegenvoorstel van amateurclubs af'

De clubs uit het prof- en amateurvoetbal komen steeds meer tegenover elkaar te zijn. De amateurclubs hebben 'nee' gezegd tegen de toenemende instroom van beloftenploegen, maar FC Twente kan zich dan weer niet vinden in hun eis.



Jong FC Twente is al actief in de voetbalpiramide, met komend seizoen de Derde Divisie als podium. Clubs uit het zaterdagvoetbal zijn sceptisch en stellen voor om alle thuisduels van de beloftenploegen als uitduels te beschouwen door uit te wijken, op de onderlinge ontmoetingen na uiteraard.



In Enschede stuit dat idee op weerstand. Volgens TC/Tubantia vreest FC Twente het verdwijnen van het competitie-element. De club houdt zich verder afzijdig in de discussie over beloftenploegen in het amateurvoetbal, waarover een hoop discussie gaande is.