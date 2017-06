'NEC-sterkhouder kreeg transferbelofte in januari'

Dario Dumic ontbreekt aanstaande maandag bij de eerste training van NEC. De Nijmeegse club heeft hem langer vrijaf gegeven vanwege zijn interlandverplichtingen met Bosnië & Herzegovina.



Na de degradatie van NEC zijn verschillende spelers gelinkt aan een transfer, waaronder Dumic. De clubleiding wil echter geen uitverkoop houden en stelt zich hard op in de mogelijke gesprekken. Het is maar de vraag of de centrale verdediger dat ook weet te waarderen.



Volgens Omroep Gelderland is het maar de vraag of Dumic na zijn vakantie terugkeert. In januari zou hij nog een transfer hebben afgewezen op de voorwaarde dat NEC hem in de zomer een transfer zou gunnen. Er is ook belangstelling uit binnen- en buitenland, al is dat op dit moment niet concreet.