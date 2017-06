Utrecht-aanwinst daagt Jörgensen uit: "Mijn vrouw is de mooiste"

Nicolai Jörgensen scoort aan de lopende band. Bij Feyenoord op het veld, maar ook zijn beeldschone vrouw maakt veel indruk. FC Utrecht-spits Simon Makienok denkt het evenwel beter voor elkaar te hebben.



"Zij is de aantrekkelijkste, absoluut", lacht de boomlange spits in gesprek met Voetbal Inside. "En ze is het meest bekend in Denemarken. Ze is voormalig tv-presentatrice en doet andere dingen voor televisie en radio, dus mijn vrouw is zeker weten de beste."



Makienok is dan ook helder: "Mijn vrouw is de mooiste van Denemarken." Mooier dan de vrouw van Jörgensen dus. Oordeel zelf...





