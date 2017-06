Zidane zwaait één zoon uit bij Real Madrid

Real Madrid-coach Zinedine Zidane kan op het veld geen beroep meer doen op zijn 22-jarige zoon Enzo. De middenvelder heeft zich voor drie jaar aan Deportivo Alavés verbonden.



De Fransman werd op zijn negende ingelijfd door Real Madrid, waar senior op dat moment nog zijn voetbalkunsten vertoonde. Afgelopen jaar debuteerde Enzo in de hoofdmacht van De Koninklijke. Overigens draagt hij vaak de achternaam van zijn moeder Véronique Fernandez.



Zidane junior debuteerde overigens met een doelpunt tegen Cultural Leonesa (Copa del Rey), maar speeltijd in de Primera División zat er nog niet in. Hij kreeg vooral speeltijd in de beloftenploeg en verkast nu dus naar Alavés, de verliezend bekerfinalist van afgelopen seizoen.



De Real-coach heeft overigens nog wel een aantal andere zoons binnen de club rondlopen.