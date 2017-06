Officieel: Matavz is Vitessenaar: "Ik sta te popelen"

Tim Matavz keert definitief terug in de Nederlandse Eredivisie. De 28-jarige spits uit Slovenië heeft zich voor drie jaar verbonden aan bekerwinnaar Vitesse.



Als oud-speler van FC Groningen en PSV kijkt Matavz uit naar zijn Eredivisie-comeback. "Mijn grootste successen heb ik in Nederland beleefd. Daarom ben ik blij dat ik nu weer de kans krijg om mijn kwaliteiten hier te laten zien. Ik wil dolgraag deel uitmaken van Vitesse. Ik sta te popelen om aan te sluiten bij de groep", zo vertelt hij op de clubwebsite.



Ook technisch directeur Mo Allach is content met de nieuwkomer. "Na het vertrek van Ricky van Wolfswinkel hebben we zorgvuldig onze tijd genomen. Met Tim halen we een ervaren spits in huis. Hij heeft in verschillende competities en op internationaal niveau gespeeld. Het kenmerkt zijn wil en drive dat hij terugkeert naar de Eredivisie."



Naast de genoemde clubs speelde Matavz ook voor ND Gorica, FC Augsburg, Genoa CFC en 1. FC Nürnberg.