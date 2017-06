Contractverlenging bij Feyenoord, vizier toch op verhuur

Feyenoord heeft de talentvolle Mats Knoester langer aan zich gebonden. De talentvolle centrale verdediger had een contract dat nog liep tot medio 2018, maar die verbintenis loopt nu tot de zomer van 2020. De clubleiding van Feyenoord aast echter wel op een verhuur.



Martin van Geel, de technisch directeur van de Rotterdammers, liet zich op het digitale thuis uit over Knoester. "Mats is een getalenteerde verdediger met een uitstekende mentaliteit, maar mist nog de ervaring op het hoogste niveau."



"Een verhuurperiode, waarin Mats elders minuten kan maken om vervolgens sterker terug te keren in De Kuip, behoort daarom tot de mogelijkheden", zo besloot de technisch directeur van de Rotterdammers zijn relaas.