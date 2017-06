Groningen-aanwinst bijzonder ambitieus: 'Champions League in'

FC Groningen presenteerde donderdagmiddag Ritsu Doan. De pas negentienjarige Japanner wordt eerst een jaar gehuurd. Vervolgens ligt er een driejarig contract klaar. Doan zelf is bijzonder ambitieus.



"Ik ben een Groninger", sprak de voormalig speler van Gamba Osaka op de persconferentie. "Ik ben heel blij om hier in Groningen te zijn. Mijn sterke eigenschap is dat ik doelpunten kan maken en ik wil graag laten zien wat ik kan."



"Ik heb voor FC Groningen gekozen omdat deze club goede spelers heeft voorgebracht. Denk aan Arjen Robben en Luis Suárez die later grote spelers zijn geworden. Ik denk dat FC Groningen nog verder kan groeien, naar de Europa League en de Champions League."



Doan stond ook op de radar van clubs als Ajax en PSV, maar koos dus voor Groningen.