Mulder dolblij met droomtransfer: "Hij was lovend"

Erwin Mulder heeft een bijzonder fraaie transfer naar Swansea City te pakken. Donderdag zette de doelman zijn handtekening onder een driejarig contract bij de Premier League-formatie. Mulder sprak meerdere malen met Leroy Fer en Mike van der Hoorn, vertelt hij op de website van zijn management Soccer Vision.



"Met Leroy heb ik in de jeugd van Feyenoord en later ook in het eerste al jaren samengespeeld, dus dat is allemaal heel vertrouwd. Hij was lovend over de club en ook Mike was erg positief", aldus Mulder.



"De club heeft in de gesprekken laten weten dat de Poolse keeper Lukasz Fabianski voorlopig gewoon de eerste doelman blijft. Hij is Pools international, keepte jarenlang voor Arsenal en doet het nu hier al drie jaar goed, dus dat lijkt me ook logisch. Maar de club gaf aan dat ik volgens hen weinig voor hem onder doe en dat ik gewoon de concurrentiestrijd moet aangaan", vervolgt Mulder.



"Ik ben nu 28 jaar en kan me hier zeker nog ontwikkelen, door dagelijks op hoog niveau te trainen en wekelijks toe te leven naar wedstrijden tegen grote clubs. Ik kijk er enorm naar uit om straks onderdeel te zijn van de grootste en best bekeken competitie ter wereld."