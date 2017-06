'Oud-spits FC Groningen en PSV gespot in Arnhem'

Vitesse zag Ricky van Wolfswinkel onlangs na één seizoen alweer vertrekken, dus moeten de Arnhemmers op zoek naar een nieuwe spits. Diverse namen werden al genoemd, maar die van Tim Matavz nog niet. Tot vandaag, want de oud-spits van FC Groningen en PSV zou zijn gespot in Arnhem.



Matavz zou vandaag in Rijnstate Arnhem zijn gesignaleerd in het bijzijn van Vitesse-arts Sengkerij. Dat meldt de Supportersvereniging Vitesse via Twitter, maar verdere informatie ontbreekt nog. Matavz kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor 1. FC Nürnberg.





Tim Matavz zou vandaag in Rijnstate Arnhem zijn gesignaleerd in het bijzijn van Vitesse-arts Sengkerij. (Foto SV-forum/MrWirecreek) #gerucht pic.twitter.com/4YJY6rzRr0 — SV Vitesse (@SVVitesse) 29 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.