'Courtois twijfelt, naast Real duiken nog twee gegadigden op'

Thibaut Courtois was vorig seizoen de doelman met de meeste clean sheets in de Premier League en had een groot aandeel in de titel van Chelsea. Maar desondanks heerst er nog altijd onzekerheid over zijn toekomst op Stamford Bridge.



Volgens Marca hebben de Blues hun sluitstuk opnieuw een voorstel gedaan om zijn tot 2019 lopende contract te verlengen, maar blijft Courtois de beslissing op de lange baan schuiven. De Rode Duivel zou de transferperiode van deze zomer willen afwachten, want er staat mogelijk een hele keeperscarrousel op til, waarin ook De Gea, Navas, Oblak, Donnarumma en Kepa betrokken kunnen raken.



Dat Real Madrid op de loer ligt is ondertussen al lang geen geheim meer, maar ook twee andere clubs zouden de situatie op de voet volgen. Het Spaanse medium signaleert dat PSG en Manchester United ook nog in de markt zijn voor een nieuwe keeper. Het lijkt afwachten wie de eerste stap zet vooraleer de draaimolen helemaal in gang schiet.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.