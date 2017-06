Officieel: Mulder heeft droomtransfer te pakken

De eerste geruchten gingen donderdagochtend rond, maar de droomtransfer van Erwin Mulder is nu al helemaal rond. De voormalig doelman van Feyenoord en sc Heerenveen tekent een contract bij Swansea City en gaat dus de Premier League in. Dat meldt de club uit Wales donderdagmiddag via de officiële kanalen.



Mulder tekent bij Swansea een contract voor drie seizoenen en sluit maandag aan, als de club aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Bij Swansea gaat Mulder de concurrentie aan met Lukasz Fabianski.





✍️ We are pleased to announce Erwin Mulder is our first signing of the summer...



Here's the details. 👉 https://t.co/C6lxmQ1ijh pic.twitter.com/82RfvtMhav