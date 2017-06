'Ajax stalt Cassierra mogelijk bij deze Eredivisionist'

Ajax versterkte zich vorig jaar met twee Colombianen. Centrumverdediger Davinson Sanchez groeide onmiddellijk uit tot een van de steunpilaren van het elftal, maar spits Mateo Cassierra maakte nog geen indruk. De Amsterdammers maken er dan ook geen geheim van dat de aanvaller verhuurd mag worden.



Dat bericht heeft men ook in Breda opgevangen, want volgens NAC-fansite Yellw Black Breda heeft de clubleiding van NAC enkele weken geleden contact opgenomen met Ajax. Een eventuele huur van Cassierra kwam toen ter sprake, maar over de uitkomst van het gesprek is nog niets bekend.





NAC heeft enkele weken geleden contact gehad met Ajax over een eventuele huur van Cassierra. #NACpraat — Yellow Black Breda (@YBBreda) June 29, 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.