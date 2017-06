Update: Feyenoord loopt blauwtje

Feyenoord is momenteel hard aan het werk om ook de technische staf op orde te krijgen. Hierin zijn de pijlen nu gericht op Dick Schreuder.



Hij is momenteel hoofdcoach bij amateurclub Katwijk, sinds 2014 al. Bovendien is Dick de broer van Alfred Schreuder, oud-trainer van FC Twente en tegenwoordig assistent bij Bundesliga-club TSG Hoffenheim.



Bij Feyenoord zou Schreuder trainer van het elftal -19 kunnen gaan worden. Die vacature is vrij nadat Damiën Hertog vertrok.



Update, donderdag 29 juni 2017, 12.40 uur:



Slecht nieuws voor Feyenoord. Dick Schreuder blijft namelijk bij Katwijk. Dat laat de club uit de Tweede Divisie in een statement op de website weten. Katwijk heeft bevestigd dat er ‘op basis van de goede relatie en de status van Feyenoord en Dick Schreuder’ een onderling gesprek heeft plaatsgevonden. Dat gesprek heeft er echter niet toe geleid dat Schreuder vertrekt naar Feyenoord.